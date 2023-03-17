La polizia dà esecuzione ad un ordine di carcerazione dopo la sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso dell’imputato

La Squadra Mobile di Vibo Valentia, su disposizione dell’autorità giudiziaria, ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di Francesco Barletta, 46 anni, di Rombiolo, sottoponendo anche a perquisizione domiciliare la sua attuale dimora alla ricerca di droga e armi illegittimamente detenute. Per Barletta mercoledì scorso la Cassazione ha respinto il ricorso confermando la condanna a 6 anni di reclusione per concorso nel trasporto di quasi sei chili di eroina, suddivisa in dieci panetti di circa 600 grammi ciascuno occultati sotto il sedile di un’auto. La Suprema Corte ha invece annullato con rinvio – per un nuovo processo d’appello – la condanna nei confronti di Nicola Rizzo, 53 anni, anche lui di Rombiolo (difeso dagli avvocati Michelangelo Miceli e Leopoldo Marchese). I due imputati di Rombiolo erano accusati di aver preceduto e fatto da staffetta a bordo di un’auto ad altra vettura – fermata il 10 marzo del 2015 dalla Guardia di Finanza a Roseto Capo Spulico – con alla guida un soggetto di San Gregorio d’Ippona che ha invece scelto il processo con rito ordinario. Francesco Barletta è stato condotto dalla polizia nel carcere di Vibo Valentia.

