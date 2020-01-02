I militari della Compagnia di Serra San Bruno hanno sottoposto a perquisizione una serie di abitazioni disabitate nel centro storico

I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, unitamente al personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno effettuato una serie di controlli e perquisizioni volte a contrastare il fenomeno della detenzione abusiva di armi e munizioni. Allo scopo, i militari hanno perquisito alcune abitazioni disabitate nel centro storico di Gerocarne. In particolare è stato rinvenuto un fucile calibro 12 marca Beretta con matricola abrasa all’interno di un camino, ben occultato, unitamente ad alcune munizioni dello stesso calibro, caricate a pallettoni. Successivamente sono stati rinvenuti circa 15 grammi di marijuana in una bustina sigillata e circa 30 munizioni, sempre calibro 12, tutte caricate a pallettoni. Queste ultime sono state rinvenute in un sottotetto di un’abitazione completamente disabitata ed in totale stato di abbandono. Durante i controlli, inoltre, sono stati rinvenuti dei guanti ed un passamontagna all’interno di un piccolo vano ricavato nel pavimento di una di queste abitazioni. Il tutto è stato posto in sequestro per i successivi accertamenti finalizzati a dare un nome ed un volto ai reali proprietari del materiale di illecita provenienza.