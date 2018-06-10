Trovate anche tre bombe carta del peso di 70 grammi. Sanzioni pure per alcuni automobilisti

Controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia lungo le vie del centro città finalizzato al contrasto in materia di armi. Trenta le persone controllate, 15 le autovetture, sei le contravvenzioni al Codice della Strada (di cui due per l’utilizzo del cellulare alla guida) e controllati otto soggetti sottoposti a misure varie. Nel corso dei controlli sono state rinvenute 18 munizioni, di cui dieci calibro 38 special e otto di calibro 7,65 e tre artifizi pirotecnici tipo “cipollotto” del peso di 70 grammi cadauno. I controlli, disposti dal comandante provinciale anche per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, continueranno nei prossimi giorni.