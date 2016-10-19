L’uomo, un pregiudicato 45enne di Vibo Valentia, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana nel corso di una perquisizione domiciliare. Altre due persone segnalate alla Prefettura. Controlli a tappeto in città

Nelle giornate del 17-18 e 19 ottobre, la Polizia di Stato ha effettuato a Vibo Valentia servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di reati in genere.

Tali servizi, voluti dal questore Filippo Bonfiglio, hanno visto impegnate 16 pattuglie del Reparto prevenzione crimine Calabria centrale di Vibo Valentia, 17 volanti del locale Ufficio prevenzione e soccorso pubblico, 3 unità cinofile antidroga e 5 pattuglie della Squadra mobile. In particolare, sono stati istituiti posti di controllo nel centro cittadino di Vibo Valentia e nelle frazioni di Piscopio, Vena e Vibo Marina.

Nel corso di tali controlli sono state 213 le persone identificate; 126 i veicoli controllati; 22 i posti di controllo effettuati; 13 i controlli agli arrestati domiciliari; 13 le perquisizioni; 3 le contravvenzioni al codice della strada.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto del fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nei pressi degli istituti scolastici cittadini: nell’ambito di tali servizi, a seguito di perquisizioni, sono state segnalate alla locale Prefettura 2 persone quali assuntori di sostanza stupefacente.

Inoltre nella mattinata di oggi, mercoledì 19 ottobre, personale della Sezione antidroga della Squadra Mobile, coadiuvato da personale del locale Reparto prevenzione crimine e da un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio prevenzione generale, ha proceduto a perquisizione domiciliare nei confronti di Raffaele Pittella (foto), pregiudicato di 45 anni, residente a Vibo Valentia, di professione autista attualmente disoccupato.

Durante la stessa perquisizione il personale ha rinvenuto 40 involucri in cellophane contenenti marijuana, per complessivi 50 grammi circa, confezionati e pronti allo smercio, nonché due vasi dove erano innestate tre piante di cannabis indica, circa 50 semi della medesima pianta, un bilancino elettronico di precisione, un coltello da cucina intriso di presumibilmente di hashish e materiale vario per il confezionamento di altre dosi.

Pittella è stato così tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, e, dopo gli adempimenti di rito, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dal sostituto procuratore di turno presso la locale Procura della Repubblica.