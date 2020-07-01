Si stanno ricostruendo i contatti dell’emigrato in Svizzera rientrato nei giorni scorsi nel Vibonese. Era stato anche in un ristorante della Marina ora sottoposto a sanificazione. Il sindaco Barilaro: «Abbiamo già dimenticato le cautele»

L’emigrato in Svizzera rientrato nei giorni scorsi a Pizzo e risultato positivo al coronavirus ha frequentato, prima di sottoporsi a tampone, anche il comune di Acquaro e in particolare la frazione Limpidi. Informati della circostanza, il Comune guidato da Giuseppe Barilaro di concerto con l’Asp di Vibo Valentia, ha avviato una ricognizione utile a ricostruire i contatti dell’uomo e sottoporre le persone interessate ad isolamento domiciliare e a tampone, al fine di scongiurare un diffondersi del virus anche nel centro delle Preserre vibonesi, finora risparmiato dalla pandemia.



A chiarire i termini della questione, dopo il comprensibile allarme suscitato dalla notizia, è direttamente il primo cittadino attraverso un videomessaggio diffuso dalla pagina Facebook della locale Pro loco.

«La persona di Pizzo, risultata positiva al coronavirus, ha frequentato nei giorni sorsi la frazione Limpidi dove risiede una sua stratta congiunta – ha chiarito in premessa Barilaro -. Da subito, insieme ai responsabili dell’Asp, abbiamo fatto ciò che è necessario fare in questi casi: stiamo ricostruendo la mappatura della sua presenza nel nostro comune nei giorni passati, individuando chi senza precauzioni è entrato in contatto con l’interessato e stilando una lista di persone che saranno sottoposte a tampone tra stamattina e il primo pomeriggio di oggi». Un’operazione, aggiunge il sindaco, che «riguarda non solo Limpidi ma anche Acquaro centro dove la persona è stata di passaggio».

Quindi aggiunge: «Nessun allarmismo, solo avvertenze. Ci siamo troppo presto dimenticati di ciò che ci è capitato nei mesi scorsi abbandonando l’uso della mascherina. Questa pratica non deve essere accantonata: è il caso di ripensare il nostro approccio con la quotidianità perché il rischio è ancor ben presente. Andiamo incontro alla stagione estiva e tantissimi nostri conterranei rientreranno nella nostra terra. Per fare in modo che le esigenze di tutti possano essere assecondante, occorre operare con buonsenso. Aspettiamo l’esito dei tamponi ma cerchiamo di essere responsabili».

Intanto nella mattinata di oggi, è stato sottoposto a sanificazione il ristorante “Il frago” di Pizzo Marina dove l’uomo aveva cenato martedì 23 giugno. Il locale, di conseguenza, è rimasto chiuso nella serata di ieri e lo stesso accadrà nella giornata di oggi mentre tutto il personale verrà sottoposto a tampone.