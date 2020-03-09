Allertati da alcuni passanti, il personale del 115 è riuscito a trarre in salvo uno dei due animali. Per l’altro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi pomeriggio nella frazione Panaia di Spilinga per il salvataggio di due cuccioli. Alcuni passanti, udito il guaito dei cuccioli, hanno allertato la sala operativa dei Vigili del Fuoco che, prontamente intervenuti, hanno recuperato gli animali che si trovavano all’interno di una fitta vegetazione. Purtroppo uno dei due cuccioli era già morto all’arrivo dei soccorritori. L’altro è stato adottato dalle persone che hanno chiamato i soccorsi.