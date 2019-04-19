L’iniziativa solidale promossa in collaborazione con Vibo Center e Dolciaria Alessandria. Omaggiati i soci dei centri di aggregazione di Vibo e Vibo Marina

Solidarietà in primo piano a Vibo Valentia grazie all’iniziativa benefica voluta dall’associazione Valentia, dal centro commerciale Vibo Center e dalla Dolciaria Alessandria, per regalare momenti di gioia ai centri di aggregazione sociale di Vibo città e Vibo Marina. Anche in occasione della Pasqua 2019, dunque, con un gesto di solidarietà che si ripete ormai da anni, l’associazione Valentia ha voluto consegnare le uova di cioccolato, donandole questa volta agli anziani che frequentano i centri di aggregazione sociale cittadini. Così nei giorni scorsi una delegazione dell’associazione, presieduta dal presidente Anthony Lo Bianco, accompagnato da alcuni componenti del direttivo dell’associazione e dal direttore del Vibo Center Daniele Ventrice, ha incontrato all’interno dei centri di Vibo Marina e di Vibo i presidenti delle associazioni, per consegnare loro varie uova di Pasqua e creare un momento di gioia prima delle vacanze pasquali. Nella foto in basso la consegna delle uova ai soci del Centro di aggregazione di Vibo città.