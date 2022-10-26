Da qualche anno si era trasferito ad Hammamet dopo la collocazione fuori ruolo dalla magistratura

E’ deceduto in Tunisia nella giornata di ieri, all’età di 71 anni, l’ex procuratore di Vibo Valentia Alfredo Laudonio. E’ stato in magistratura per 33 anni, prima quale pretore a Vibo Valentia, poi dal 1994 al 2008 quale procuratore della Repubblica di Vibo, sua città natale. Era stato collocato fuori ruolo dalla magistratura dal Csm nel gennaio del 2009. Alla guida della Procura di Vibo gli era succeduto il procuratore Mario Spagnuolo che ha ricoperto l’incarico sino al 2016. Da qualche anno Alfredo Laudonio si era trasferito in Tunisia dove è deceduto nella sua casa ad Hammamet per cause naturali.

