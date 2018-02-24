Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Deteneva 50 grammi di marijuana nella camera da letto. In flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, al termine di una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno arrestato Mario Carmine Gurzì, 60 anni, di Nicotera. In attesa delle determinazioni della magistratura di Vibo Valentia, il 60enne è stato posto agli arresti domiciliari.
Durante lo stesso servizio, inoltre, in un terreno abbandonato di contrada Casa Bianca di Nicotera, i carabinieri hanno altresì trovato un sacchetto in plastica contenente 650 grammi di marijuana, prontamente sottoposta a sequestro in attesa di individuare il possessore.