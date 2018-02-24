Deteneva 50 grammi di marijuana nella camera da letto. In flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, al termine di una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno arrestato Mario Carmine Gurzì, 60 anni, di Nicotera. In attesa delle determinazioni della magistratura di Vibo Valentia, il 60enne è stato posto agli arresti domiciliari.

Durante lo stesso servizio, inoltre, in un terreno abbandonato di contrada Casa Bianca di Nicotera, i carabinieri hanno altresì trovato un sacchetto in plastica contenente 650 grammi di marijuana, prontamente sottoposta a sequestro in attesa di individuare il possessore.

 