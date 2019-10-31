Tutti gli articoli di Cronaca
La Squadra Mobile di Vibo Valentia, nel corso di servizi finalizzati a contrastare il traffico illecito di armi, all’esito di una perquisizione locale svolta a Gerocarne, ha tratto in arresto Antonio Campisi di 28 anni e Giuseppe Muzzupappa, di 35 anni, entrambi di Nicotera, poiché colti nella flagranza del reato di detenzione abusiva di arma clandestina con relativo munizionamento. In particolare, la polizia si è recata nella dimora dei due giovani, circondando l’intero perimetro dell’immobile. All’atto dell’ingresso nell’abitazione, i due giovani si sono affacciati repentinamente dalla finestra lanciando nel fiume un oggetto che, una volta recuperato, si è rivelato essere una pistola con matricola abrasa calibro 7.65, con relativo munizionamento e colpo in canna. L’attività di perquisizione ha permesso di rinvenire, inoltre, un giubbotto antiproiettile, un passamontagna e la somma contante di oltre 30.000 euro. Campisi è stato poi trovato in possesso di un documento falso. Nel corso dell’attività si è accertato, inoltre, che i due giovani avevano in uso un’autovettura blindata munita di sirena. Al termine delle formalità di rito i due arrestati sono stati condotti nel carcere di Vibo Valentia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Antonio Campisi è il figlio di Domenico Campisi, il broker della cocaina ucciso a Nicotera il 17 giugno 2011. Un omicidio rimasto ad oggi impunito.