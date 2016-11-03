Un commerciante pregiudicato del luogo è finito ai domiciliari perché trovato in possesso di una calibro 7.65 con matricola abrasa e di 44 pallottole

I carabinieri della Stazione di Soriano Calabro, agli ordini del maresciallo Barbaro Sciacca, hanno tratto in arresto questa mattina, in flagranza di reato, Antonio Farina (foto), 41 anni, commerciante del luogo, pregiudicato.

L’uomo è stato trovato in possesso di una pistola cal. 7.65, marca Bernardelli, con matricola abrasa, completa di caricatore contenente sei pallottole stesso calibro, perfettamente funzionante e pronta all’uso, nonché di trentotto munizioni dello stesso calibro, che nascondeva sul terrazzo della propria abitazione, in un sacchetto di plastica, abilmente occultato all’interno di una catasta di legna.

Per Farina è scattato subito il provvedimento restrittivo con l’accusa di detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di munizioni e ricettazione. L’arma e le munizioni sono stati sottoposti a sequestro e l’arrestato, espletate formalità rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dalla competente autorità giudiziaria.