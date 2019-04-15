Tutti gli articoli di Cronaca
Il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto Domenico Prestinenzi, 56 anni, di Bivona, dall’accusa di detenzione illegale di armi, nel caso di specie di un fucile calibro 12. Si trattava di una contestazione residua rispetto all’operazione “Overing” contro il narcotraffico internazionale dalla quale il 5 giugno scorso
è stato assolto con formula ampia – sempre dal Tribunale di Vibo – a fronte di una richiesta di pena da parte della Dda di Catanzaro
ammontante a 18 anni di reclusione con l’accusa di aver fatto parte di un’associazione a delinquere dedita al traffico di cocaina con il Su America. L’imputato è stato difeso dall’avvocato Tony Crudo (in foto) in entrambi i procedimenti penali che si sono conclusi con l’assoluzione dell’imputato.
