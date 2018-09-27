<p>Un anno ed 8 mesi, con sospensione della pena. Questa la condanna del gup del Tribunale di Vibo Valentia, Graziamaria Monaco, nei confronti di<strong> Giuseppe Megna,</strong> 25 anni, di<strong> Nicotera Marina,</strong> arrestato il 10 giugno dello scorso (e poi scarcerato a dicembre con l’obbligo di firma) per la detenzione di una<strong> pistola calibro 7,65,</strong> marca Browning con matricola abrasa. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-25090"></div>\n\nIl processo si è svolto con il rito abbreviato che ha permesso all’imputato di godere di uno sconto di pena pari ad un terzo. Era difeso dall’avvocato Francesco Capria.</p>\n\n \n\n<p> </p>