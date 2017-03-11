Iniziativa del Rotaract e dell'Interact Club di Vibo Valentia. La cerimonia di consegna questa mattina

Questa mattina il Rotaract Club di Vibo Valentia, con l’aiuto dell’Interact Club di Vibo Valentia, ha donato al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia una biblioteca per regalare un momento di svago e distrazione ai piccoli ricoverati. Il progetto ha visto l’acquisto di due librerie e circa 200 libri, acquistati ma anche frutto del generoso contributo di diversi lettori-donatori, adatti a bambini e ragazzi dai 0 ai 16 anni, che spaziano dal classico al fantasy. Libri per imparare, storie per trascorrere il tempo, fantasia e creatività per uscire dai momenti difficili.

All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, Angela Caligiuri, direttore generale dell’Asp di Vibo Valentia e Michelangelo Miceli, direttore sanitario.

I soci del Club ringraziano, in particolare, i dirigenti Asp, la dottoressa Caterina Procopio, primario del reparto, e tutto il suo staff per la calorosa accoglienza e l’entusiasmo con il quale hanno accolto l’iniziativa.

La cerimonia di consegna, svoltasi nella sala giochi del reparto di Pediatria, è stata inoltre l’occasione per un momento di festa, alla presenza di un’animatrice, durante il quale una grande rappresentanza di soci del Rotaract ed Interact club di Vibo Valentia ha giocato con i bambini lasciando ad ognuno un simpatico dono.