Attivato il Piano provinciale persone scomparse con riferimento ad una 37enne di cui si sono perse le tracce. In passato aveva ferito la madre a coltellate

La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano provinciale persone scomparse con riferimento ad una 37enne di Pizzo di cui si sono perse le tracce. Si tratta di Paola Liotta alla cui ricerca si sono messe le forze dell’ordine. La 37enne nel luglio del 2014 era stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio ai danni della madre, ferita con 14 coltellate al culmine di una lite in auto. Affetta da problemi psichici, la donna doveva oggi tornare nella comunità di recupero dove si trova da anni, ma da ieri non si hanno più sue notizie.