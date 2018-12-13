Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo che hanno evitato che il fuoco si propagasse interessando auto e pneumatici

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 15 circa a Drapia, nella frazione Sant’Angelo, per un incendio che ha interessato un’autofficina. Per cause accidentali, durante le lavorazioni si è sviluppato un incendio su un’autovettura. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse al materiale presente all’interno dell’officina tra cui alcune vetture e degli pneumatici.