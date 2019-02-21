La Squadra Mobile di Vibo Valentia sequestra eroina, cocaina e materiale per il confezionamento

La Polizia di Stato di Vibo Valentia ha tratto in arresto Carmelo Castagna, 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, di Presinaci di Rombiolo. E’ stato colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, personale della Squadra Mobile, con il supporto dell’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, al fine di prevenire e

reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha effettuato una perquisizione domiciliare nella residenza del soggetto arrestato, sita nella frazione Presinaci del comune di Rombiolo. L’attività di ricerca ha permesso di sequestrare due grammi di eroina, mezzo grammo di cocaina, un bilancino di precisione e svariato materiale per il confezionamento. In attesa delle determinazioni della magistratura, Carmelo Castagna è stato posto agli arresti domiciliari. Per lo stesso reato – detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – Carmelo Castagna era stato arrestato dalla polizia anche nel maggio del 2018. LEGGI ANCHE: Cocaina, marijuana ed eroina in casa, un arresto nel Vibonese