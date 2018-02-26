Era finito sabato agli arresti domiciliari in quanto trovato con 50 grammi di marijuana nella camera da letto

Il gip del Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato l’arresto (detenzione domiciliare) di Mario Carmine Gurzì, 60 anni, di Nicotera, sorpreso sabato dai carabinieri con 50 grammi di marijuana nella camera da letto. Dopo la convalida ha quindi accolto le argomentazioni dell’avvocato Francesco Capria disponendo la scarcerazione in attesa dell’inizio del processo ed in assenza di esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione del reato, inquinamento delle prove). Il difensore ha fatto rilevare l’assenza nell’immobile di bilancini di precisione, soldi contanti e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente sintomatici, secondo la difesa, dell’attività di spaccio.