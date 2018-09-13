<p>Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Questa l’accusa per la quale i carabinieri (Radiomobile della Compagnia di Serra e militari dell’Arma della Stazione di Vazzano) hanno arrestato in autostrada <strong>Salvatore Emmanuele,</strong> 24 anni, di<strong> Gerocarne, </strong>già noto alle forze dell’ordine, e <strong>Rosa Inzillo,</strong> 33 anni. Nell’auto con a bordo i due giovani i militari dell’Arma, al termine di una perquisizione, hanno rinvenuto della<strong> sostanza stupefacente</strong> e da qui l’arresto. Più in particolare, 80 grammi di <strong>marijuana </strong>e quattro panetti di<strong> hashish</strong> per complessivi 750 grammi. I due arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa della convalida in Tribunale a Vibo e della direttissima. Sono difesi dall’avvocato Pamela Tassone. Ad insospettire i carabinieri è stata una manovra repentina dell’auto guidata da Salvatore Emmanuele nei pressi dello svincolo autostradale delle Serre. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28825"></div>\n\nSono stati quindi <strong>inseguiti e bloccati in autostrada</strong> dalla Radiomobile a cui si sono poi aggiunti i carabinieri della Stazione di Vazzano. Nei confronti di <strong>Salvatore Emmanuele</strong> pende una <strong>richiesta di rinvio a giudizio</strong> (inchiesta “Black Widows”) avanzata dal pm della Dda di Catanzaro, Annamaria Frustaci (che ha applicato a tale inchiesta pure il pm della Procura di Vibo, Filomena Aliberti) con l’accusa di aver concorso ad <strong>ostacolare l’identificazione</strong> della provenienza delittuosa di un’autovettura Fiat Punto (in ragione dell’assenza del numero di telaio), rinvenuta e sequestrata in data 23 gennaio 2018. Il tutto con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di mettere a segno il <strong>progetto omicidiario in danno di Giovanni Nesci. <span style="text-decoration: underline;">LEGGI QUI: <a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/12444-ndrangheta-black-widows-vibonesi-preserre-giudizio/">‘Ndrangheta: operazione “Black Widows” nelle Preserre vibonesi, chiesti 12 rinvii a giudizio</a></span></strong></p>\n\n \n\n<p><strong style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/7254-agguato-vibonese-sorianello-preserre-nesci/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: underline; outline: none;">Nuovo agguato nelle Preserre vibonesi: due fratelli feriti a Sorianello</a></strong></p>\n\n \n\n<p><strong style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/8927-agguato-nesci-sorianello-vibo-vibonesi-sei-indagati/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: underline; outline: none;">Agguato ai fratelli Nesci a Sorianello: sei gli indagati</a></strong></p>\n\n \n\n<p><strong style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/6813-omicidio-inzillo-sorianello-inchiesta-passa-dda/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: underline; outline: none;">Omicidio Inzillo a Sorianello, l’inchiesta passa alla Dda (VIDEO)</a></strong></p>\n\n \n\n<p><strong style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/7828-bomba-sorianello-savini-vibo-ferito-grave/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: underline; outline: none;">Bomba sotto un’auto a Sorianello, un ferito grave (NOME)</a></strong></p>\n\n \n\n<p><strong style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/6118-ndrangheta-retroscena-faida-preserre-pentito-moscato-vibo-nicotera-gerocarne/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: underline; outline: none; outline-offset: -2px;">‘Ndrangheta: i retroscena della faida delle Preserre svelati dal pentito Moscato</a></strong></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>