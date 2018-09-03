<p>Arrestato un <strong>50enne di San Giovanni di Zambrone</strong> poiché trovato in possesso, all’interno della propria abitazione, di 27 grammi di <strong>hashish</strong> e della somma in contante di 770 euro, il tutto ovviamente sequestrato. <strong>Giuseppe Caglioti</strong> è stato controllato dai militari delle Stazioni di Zungri e Rombiolo, <strong>unitamente al proprio fratello</strong>, Andrea Caglioti, già ai domiciliari e<strong> deferito in stato di libertà</strong> in quanto trovato a sua volta in possesso di cinque grammi di <strong>marijuana,</strong> due grammi di <strong>hashish ed una dose di cocaina</strong>. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28678"></div>\n\nL’arrestato è stato posto domiciliari in attesa di rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia. Lo stesso Giuseppe Caglioti è indagato a piede libero anche nell’operazione antidroga “Roba di famiglia”, <span style="text-decoration: underline;"><strong>LEGGI ANCHE: <a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/10302-droga-roba-famiglia-vibo-indagati-zungri-zambrone/">“Roba di famiglia”: gli indagati annotavano pure le targhe delle auto dei carabinieri (VIDEO)</a></strong></span></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>