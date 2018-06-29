I carabinieri trovano anche denaro contante per oltre 80mila euro nascosto in alcuni barattoli. Una banconota è risultata falsa

Detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Con questa accusa i carabinieri hanno tratto in arresto i fratelli Salvatore, 42 anni, e Valentino Delia, 40 anni, di Nicotera. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno trovato banconote per 82mila euro conservate in alcune barattoli.

Una banconota da 20 euro è risultata falsa. Estese le perquisizioni, nel vano motore dell’auto è stato trovato un borsello con all’interno hashish e marijuana, in tutto più di 250 grammi, nonché un bilancino di precisione. Per tali ragioni, i due fratelli sono stati rinchiusi nel carcere di Vibo e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.