<p>Salta al 22 novembre l’udienza del<strong> processo con rito abbreviato</strong> nato dall’inchiesta sullo spaccio di <strong>droga nelle Serre vibonesi</strong> condotta dai carabinieri del Norm di Serra San Bruno con il coordinamento del pm Filomena Aliberti e scattata nel giugno dello scorso anno. Fra gli <strong>imputati,</strong> anche il 30enne di Limbadi, residente a Nicotera, <strong>Emanuele Mancuso</strong> che nella precedente udienza del 5 luglio scorso ha revocato il proprio difensore di fiducia in quanto dal 18 giugno ha deciso di <strong>collaborare con la giustizia.</strong> E proprio un impedimento di Emanuele Mancuso a presenziare oggi all’udienza, unitamente all’assenza per motivi di salute dell’imputato <strong>Domenico Mamone,</strong> 35 anni, di Serra San Bruno, ha portato il gup del Tribunale di Vibo Valentia, Graziamaria Monaco, a <strong>rinviare l’udienza al 22 novembre</strong> prossimo per le<strong> discussioni di alcuni avvocati</strong> del collegio di difesa. Nei confronti di<strong> Emanuele Mancuso</strong> (che per tale inchiesta risponde a piede libero) il pm Aliberti ha già c<strong>hiesto la condanna a 2 anni e 10 mesi,</strong> più 7mila euro di multa per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La richiesta di pena è scontata di un terzo per via della scelta di un processo con rito abbreviato. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-22864"></div>\n\nSecondo l’accusa, Emanuele Mancuso avrebbe acquistato o ricevuto sostanza stupefacente non meglio indicata, trasportata nell’occasione da <strong>Vincenzo Tino,</strong> 28 anni, <strong>di Capistrano,</strong> per il quale il pm ha <strong>chiesto la condanna a 2 anni e 10 mesi,</strong> più 7mila euro di multa. La contestazione viene mossa con <strong>l’aggravante della recidiva per Emanuele Mancuso</strong> e la recidiva infraquinquennale e<strong> specifica per Vincenzo Tino.</strong> Fatti di reato che sarebbero stati commessi tra Capistrano e Serra San Bruno in un arco temporale ricompreso fra il giugno 2015 ed il luglio dello stesso anno. Queste <strong>le altre richieste di pena</strong> del pm: <strong>2 anni, 2 mesi</strong> e 6mila euro per <strong>Giuseppe Gamo,</strong> 28 anni, di<strong> Spadola;</strong> 5 anni, 10 mesi e 23mila euro di multa per <strong>Damiano Mamone,</strong> 35 anni, di <strong>Serra San Bruno;</strong> 5 anni, 4 mesi e 18mila euro di multa per <strong>Francesco Cannizzaro</strong>, 28 anni, di <strong>Sant’Eufemia d’Aspromonte</strong>; 2 anni, 10 mesi e 7mila euro per <strong>Cristian Francesco Valenti</strong>, di 22 anni, di <strong>Serra San Bruno;</strong> 2 anni, 4 mesi e 7mila euro per <strong>Manuel Delfino</strong>, 30 anni, di <strong>Reggio Calabria;</strong> 5 anni, 8 mesi e 20mila euro di multa per <strong>Simone Musolino,</strong> 28 anni, di <strong>Brognaturo;</strong> un anno per <strong>Piera Tounsi,</strong> 24 anni, di <strong>Suzzara (Mn). \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-24839"></div>\n\n</strong>L’inchiesta dei carabinieri del Norm di Serra San Bruno ha permesso di disarticolare una <strong>rete di spacciatori</strong> attiva nelle <strong>Serre vibonesi</strong> con diramazioni pure nel <strong>Soveratese, nel Reggino ed in altre zone d’Italia.</strong> La rete di spaccio avrebbe inondato di <strong>hashish, marijuana,</strong> e in alcuni casi anche di cocaina, le <strong>“piazze” di Serra San Bruno, delle Serre e del Soveratese</strong>, contando su solidi canali di approvvigionamento e su una capillare distribuzione sul territorio. Il tutto coordinato attraverso uno strumento comunissimo quanto fallace: <strong>una chat di WhatsApp.</strong> Ed è stato proprio il noto dispositivo di messaggistica a tradire i componenti del gruppo, senza alcuna posizione verticistica o componente associativa. Gruppo con il quale sarebbe entrato in rapporti anche Emanuele Mancuso, figlio del boss Pantaleone Mancuso, alias "l'Ingegnere", che ha ora deciso di "saltare il fosso" ed iniziare a collaborare con la Dda di Catanzaro. 