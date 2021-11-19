La Cassazione accoglie un ricorso della difesa sull’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Resta detenuto in carcere per l’inchiesta Nemea

Dovrà pronunciarsi nuovamente il Tribunale del Riesame di Catanzaro in ordine alla posizione cautelare (domiciliari) di Giuseppe Soriano, 30 anni, di Pizzinni di Filandari, coinvolto nell’operazione “Anteo” della Dda di Catanzaro e scattata il 6 ottobre scorso. E’ quanto deciso dalla terza sezione della Cassazione che, in accoglimento di un ricorso dell’avvocato Diego Brancia, ha annullato con rinvio la precedente pronuncia del Riesame. Giuseppe Soriano è accusato di aver ricevuto un quantitativo di eroina dai fratelli Giuseppe e Damiano Fabiano di Cardinale e da Domenico Giorgio di Chiaravalle Centrale. Si trova attualmente detenuto in carcere per le operazioni Nemea e Rinascita Scott, al termine delle quali è stato condannato in primo grado a 13 anni e 8 mesi di reclusione. E’ in corso il processo d’appello. Giuseppe Soriano è figlio di Roberto Soriano, scomparso per “lupara bianca”. Fatto di sangue che viene contestato in Rinascita Scott a Giuseppe Accorinti e Saverio Razionale.



