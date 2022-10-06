Al centro della contestazione l’acquisto di cocaina per 140mila euro destinata allo spaccio

Detenzione ai fini di spaccio di cinque chili di cocaina. Questa l’accusa mossa dalla Dda di Reggio Calabria a Michele Silvano Mazzeo, 51 anni, di Mileto, destinatario oggi di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip nell’ambito di un’operazione della Procura distrettuale reggina. In particolare, Alessandro Cutrì e Domenico Gulluni di Gioia Tauro – in concorso fra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso – avrebbero ceduto cinque chili di cocaina al prezzo di 140mila euro a Michele Silvano Mazzeo il quale l’avrebbe acquistata per la futura messa in commercio. Al 51enne di Mileto è contestata anche la recidiva reiterata specifica. La contestazione porta quale luogo di commissione Gioia Tauro tra il 25 e il 27 novembre 2020.

Michele Silvano Mazzeo si trova attualmente in carcere in quanto condannato l’11 aprile corso in primo grado a 8 anni e 2 mesi di reclusione dal Tribunale di Vibo Valentia nell’operazione antimafia della Dda di Catanzaro denominata “Rimpiazzo”.

