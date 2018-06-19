Per entrambi gli episodi, provvidenziale si è rivelato l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Nessun ferito

Un incendio che poteva avere conseguenze ben peggiori si è sviluppato nel pomeriggio a San Calogero in via Puccini, a due passi dalla chiesa del paese. Un fulmine ha colpito una mansarda al terzo piano che è andata a fuoco. Per fortuna, la proprietaria dell’abitazione si trovava al piano inferiore e non ha riportato danni. Sul posto per spegnere l’incendio si sono prontamente portati i vigili del fuoco provenienti da Vibo Valentia che, unitamente ai volontari della Protezione civile, ai carabinieri e alcuni amministratori e tecnici comunali, hanno provveduto a domare le fiamme ed a mettere in sicurezza la zona. Un secondo incendio, anche questo domato dai vigili del fuoco, ha invece interessato altro immobile a San Calogero. In questo caso le fiamme si sono sviluppate a causa dello scoppio di una lavatrice. Nessun danno alle persone.