Due mezzi in fiamme nella notte nel Vibonese ed ennesima notte di fuoco in provincia. A <strong>Francica,</strong> in località Fontanella, un <strong>autocarro</strong> parcheggiato in un cortile è stato interessato da un incendio spento dai<strong> vigili del fuoco</strong> del comando provinciale di Vibo Valentia. A <strong>San Gregorio d'Ippona,</strong> invece, le fiamme hanno interessato in località Tassone un'autovettura <strong>Fiat Punto.</strong> I danni sono ancora in corso di quantificazione. Indagini sono state avviate dai <strong>carabinieri</strong> per stabilire la natura del rogo.