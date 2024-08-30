Social
Cronaca
Esodo estivo, tempo di rientri: weekend di traffico intenso anche sulle strade calabresi -Video
30 agosto, 2024
Il caso

A Cessaniti quest’anno niente scuolabus, la rabbia delle famiglie: «Tariffe proibitive, c’è chi ha scelto di cambiare istituto»

Il servizio che prevedeva un costo mensile di 60 euro a studente non ha registrato il numero minino di adesioni e pertanto non verrà attivato. I genitori denunciano una situazione di grande difficoltà. Chiesto l’intervento della Prefettura
G.D'A.
A Cessaniti\u00A0quest’anno niente scuolabus, la rabbia delle famiglie: «Tariffe proibitive, c’è chi ha scelto di cambiare istituto»\n
Ondata di commozione

Vibo in lacrime per la morte del piccolo Francesco, il sindaco proclama il lutto cittadino: «Ho pregato fino all’ultimo»

In vista dei funerali del bambino di 3 anni travolto da una trave nel parco urbano, il cancello chiuso dell’area verde è meta di decine di persone che lasciano fiori bianchi e peluche: «Non si può morire così»
Cristina Iannuzzi
Vibo in lacrime per la morte del piccolo Francesco, il sindaco proclama il lutto cittadino: «Ho pregato fino all’ultimo»\n
La protesta

I rifiuti assediano la stazione di Vibo Marina. Il ferroviere in pensione: «Ho finito qui la mia carriera, non posso sopportare questo degrado»

Giuseppe Ceravolo sollecita interventi di pulizia e manutenzione: «Sacchi di immondizia accumulati da giorni e fontana non funzionante, il Comune risponda alle mie pec e si attivi»
Redazione
I rifiuti assediano la stazione di Vibo\u00A0Marina. Il ferroviere in pensione: «Ho finito qui la mia carriera, non posso sopportare questo degrado»\n
La decisione

Carcere incapace di assicurare le cure a Carmelo Barba, disposti i domiciliari

Decisione del Tribunale di Sorveglianza di Lecce per il 43enne vibonese che stava scontando un cumulo di pene sino al 2030
Giuseppe Baglivo
Carcere incapace di assicurare le cure a Carmelo Barba, disposti i domiciliari\n

Espulsi

Tropea, due pregiudicati sorpresi con fare sospetto in una zona residenziale: scatta il foglio di via

Gli uomini, di 64 e 32 anni, si aggiravano in auto intorno alle abitazioni: entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, non potranno tornare nel Comune per 3 anni
Redazione Cronaca
Tropea, due pregiudicati sorpresi con fare sospetto in una zona residenziale: scatta il foglio di via\n
La decisione

Comune di Tropea sciolto per infiltrazioni mafiose, le ragioni della proroga del commissariamento

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la relazione del ministro dell’Interno. Ecco tutte le attività poste in essere per il ripristino della legalità e le novità sulla gestione del Porto: «Ipotesi correttive sulla concessione o revoca del titolo». Massima attenzione sul Psc
Giuseppe Baglivo
Comune di Tropea sciolto per infiltrazioni mafiose, le ragioni della proroga del commissariamento\n
L’operazione

Isola Capo Rizzuto, scoperta una maxi piantagione di marijuana: avrebbe fruttato ricavi per oltre 3 milioni di euro

Le fiamme gialle hanno censito e monitorato alcune aree agricole della provincia pitagorica al preciso scopo di individuare l’eventuale presenza di coltivazioni illecite di stupefacenti: sequestrata oltre una tonnellata di droga
Redazione Cronaca
Isola Capo Rizzuto, scoperta una maxi piantagione di marijuana: avrebbe fruttato ricavi per oltre 3 milioni di euro\n
Dolore immenso

Vibo, sabato i funerali del piccolo Francesco: già palloncini bianchi e fiori ai cancelli del parco urbano

VIDEO | Nel corso della giornata di ieri davanti all’area verde dove venerdì scorso il bambino di 3 anni è stato travolto da una trave del percorso fitness sono stati lasciati messaggi di profondo dolore. Poi a tarda sera è arrivata la notizia ufficiale della morte comunicata dalla Diocesi
Cristina Iannuzzi
Vibo, sabato i funerali del piccolo Francesco: già palloncini bianchi e fiori ai cancelli del parco urbano\n
Il lutto

«Il piccolo Francesco è salito in cielo», la Diocesi comunica la morte del bambino colpito da una trave nel parco urbano di Vibo

Con una nota ufficiale si esprime il cordoglio dell’intera comunità vibonese e si annuncia che il vescovo Attilio Nostro prenderà parte alle esequie che si terranno il 13 settembre nel Duomo di San Leoluca
Redaziona Cronaca
«Il piccolo Francesco è salito in cielo», la Diocesi\u00A0comunica la morte del bambino colpito\u00A0da una trave nel parco urbano di Vibo\n
Il blitz

Oltre 1600 piante di cannabis scoperte in un bosco a San Pietro di Caridà al confine con la provincia di Vibo

La piantagione si trovava in un’area a ridosso di Monsoreto di Dinami. Il materiale vegetale è stato distrutto sul posto
Redazione
Oltre 1600 piante di cannabis scoperte in un bosco a San Pietro di Caridà al confine con la provincia di Vibo\n
I provvedimenti

Tropea, doppia rissa al Blanca Beach: la Questura di Vibo emette 12 avvisi orali, 6 divieti di accesso, 8 fogli di via e 14 Daspo

La polizia ha anche avviato una serie di verifiche per valutare l'eventuale sospensione della licenza al lido-discoteca dove sono avvenuti i gravi disordini
Tropea, doppia rissa al Blanca Beach: la Questura di Vibo emette 12 avvisi orali, 6 divieti di accesso, 8 fogli di via e 14 Daspo\n
Il rinvio

I “veleni” di Cessaniti: il gup trasferito nel processo Maestrale, serve un nuovo giudice per il procedimento contro l’ex sindaco

Udienza rinviata in attesa della designazione di un nuovo togato che possa portare a conclusione l’udienza preliminare nei confronti di Francesco Mazzeo ritenuto l’autore di una serie di lettere anonime contro sacerdoti, forze dell’ordine e politici e imprenditori
Giuseppe Baglivo
I “veleni” di Cessaniti: il gup trasferito nel processo Maestrale, serve un nuovo giudice per il procedimento contro l’ex sindaco\n
La decisione

“Diplomificio” all’Accademia Fidia di Stefanaconi, nulla da fare per l’apertura del dibattimento a Vibo

L’immediato trasferimento di un giudice a latere costringe la presidente Tiziana Macrì a rinviare l’udienza del processo che mira a far luce su un presunto giro di corruzione per ottenere falsi diplomi
Giuseppe Baglivo
“Diplomificio” all’Accademia Fidia di Stefanaconi, nulla da fare per l’apertura del dibattimento a Vibo\n
La sentenza

Incidente mortale, assolto anche in Cassazione imputato di Pizzo accusato di omicidio stradale

La Suprema Corte respinge il ricorso della parte civile. Il sinistro si è verificato nel marzo del 2018 ed a perdere la vita è stato il 63enne Francesco Scevola
Giuseppe Baglivo
Incidente mortale, assolto anche in Cassazione imputato di Pizzo accusato di omicidio stradale\n
Il processo

Omicidio Chindamo, il pentito Arena: «Ci dissero che Ascone era nei guai per aver manomesso le telecamere»

Il pentito è stato sentito davanti alla Corte d’Assise sulla scomparsa dell’imprenditrice di Laureana di Borrello e sull’uccisione di Angelo Antonio Corigliano facendo rivelazioni considerate inedite
Alessia Truzzolillo
Omicidio Chindamo, il pentito\u00A0Arena: «Ci dissero che Ascone era nei guai per aver manomesso le telecamere»\n
Il compleanno

Cent’anni di vita, 15 nipoti e tanto affetto: Bivona festeggia nonna Giuseppina

Originaria di Porto Salvo, la centenaria ha vissuto un secolo tra sfide, coraggio e tanto amore familiare
Cent’anni di vita, 15 nipoti e tanto affetto: Bivona festeggia nonna Giuseppina
Cronaca

Dramma al parco urbano, strazio infinito: morte cerebrale per il piccolo Francesco ma ancora manca la dichiarazione ufficiale

Una giornata di profonda disperazione per Vibo e per l’intera Calabria. Il decesso confermato questa mattina dai vertici dell'Asp ma il protocollo clinico prevede che trascorra un preciso lasso di tempo dall’assenza di segnali dal cervello prima di certificare la morte
Dramma al parco urbano, strazio infinito: morte cerebrale per il piccolo Francesco ma ancora manca la dichiarazione ufficiale
Cronaca

«Ztl di Tropea ancora attiva nonostante sia scaduto il termine, è un abuso»: la nuova denuncia del commerciante Arena

Dopo 28 anni di attività e l’annuncio della chiusura del suo negozio spopolato dalla Zona a traffico limitato, l'esercente torna all’attacco: «Oggi terminavano gli effetti dell'ordinanza straordinaria ma non è cambiato nulla»
«Ztl di Tropea ancora attiva nonostante sia scaduto il termine, è un abuso»: la nuova denuncia del commerciante Arena
Cronaca

Bancarotta fraudolenta: non regge l’accusa e il Tribunale di Vibo assolve l’imputato

I giudici accolgono le argomentazioni del difensore poiché il fatto non costituisce reato
Bancarotta fraudolenta: non regge l’accusa e il Tribunale di Vibo assolve l’imputato
Cronaca

Piazza di spaccio scoperta dai carabinieri a Tropea: due arresti e un terzo indagato

In un piccolo vicolo del centro storico veniva smerciata cocaina e marijuana. Un’attività di cessione di stupefacenti definita dal gip sistematica, collaudata e con un circuito più ampio sul quale continuare ad indagare. Ecco tutte le accuse
Piazza di spaccio scoperta dai carabinieri a Tropea: due arresti e un terzo indagato
Cronaca

Francesco non ce l'ha fatta: morto il bimbo colpito da una trave al Parco urbano di Vibo Valentia

Il bambino di 3 anni è deceduto dopo alcuni giorni in ospedale nel reparto di terapia intensiva del Bambino Gesù di Roma
Francesco non ce l'ha fatta: morto il bimbo colpito da una trave al Parco urbano di Vibo Valentia
Cronaca

Bimbo ferito nel Parco urbano di Vibo, la Procura nomina un perito e la polizia acquisisce atti in Municipio

Proseguono le indagini degli inquirenti per accertare eventuali responsabilità penali a seguito dell’incidente avvenuto venerdì
Bimbo ferito nel Parco urbano di Vibo, la Procura nomina un perito e la polizia acquisisce atti in Municipio
Cronaca

Gratteri: «’Ndrangheta unica mafia in tutti i continenti». E torna a criticare la riforma della giustizia: «Errore tagliare le intercettazioni»

Il procuratore di Napoli, a Reggio Calabria, critica apertamente le scelte del Governo, denuncia i rischi di processi più lenti e rilancia l’impegno nelle scuole e nelle piazze come forma di resistenza civile
Gratteri: «’Ndrangheta unica mafia in tutti i continenti». E torna a criticare la riforma della giustizia: «Errore tagliare le intercettazioni»
Cronaca

«Venti minuti per far sparire il corpo di Maria», i dettagli dell'omicidio Chindamo davanti alla Corte d'Assise

Il collaboratore Emanuele Mancuso: «All’epoca non mi importava niente ma tutti quei carabinieri in giro mettevano in pericolo le numerose piantagioni di marijuana». La «maniacalità» di Ascone con le telecamere e il rapporto con le cosche di Limbadi
«Venti minuti per far sparire il corpo di Maria», i dettagli dell'omicidio Chindamo davanti alla Corte d'Assise
