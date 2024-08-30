Esodo estivo, tempo di rientri: weekend di traffico intenso anche sulle strade calabresi -Video

Il servizio che prevedeva un costo mensile di 60 euro a studente non ha registrato il numero minino di adesioni e pertanto non verrà attivato. I genitori denunciano una situazione di grande difficoltà. Chiesto l’intervento della Prefettura
In vista dei funerali del bambino di 3 anni travolto da una trave nel parco urbano, il cancello chiuso dell’area verde è meta di decine di persone che lasciano fiori bianchi e peluche: «Non si può morire così»
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la relazione del ministro dell’Interno. Ecco tutte le attività poste in essere per il ripristino della legalità e le novità sulla gestione del Porto: «Ipotesi correttive sulla concessione o revoca del titolo». Massima attenzione sul Psc
Le fiamme gialle hanno censito e monitorato alcune aree agricole della provincia pitagorica al preciso scopo di individuare l’eventuale presenza di coltivazioni illecite di stupefacenti: sequestrata oltre una tonnellata di droga
VIDEO | Nel corso della giornata di ieri davanti all’area verde dove venerdì scorso il bambino di 3 anni è stato travolto da una trave del percorso fitness sono stati lasciati messaggi di profondo dolore. Poi a tarda sera è arrivata la notizia ufficiale della morte comunicata dalla Diocesi
Con una nota ufficiale si esprime il cordoglio dell’intera comunità vibonese e si annuncia che il vescovo Attilio Nostro prenderà parte alle esequie che si terranno il 13 settembre nel Duomo di San Leoluca
Udienza rinviata in attesa della designazione di un nuovo togato che possa portare a conclusione l’udienza preliminare nei confronti di Francesco Mazzeo ritenuto l’autore di una serie di lettere anonime contro sacerdoti, forze dell’ordine e politici e imprenditori
L’immediato trasferimento di un giudice a latere costringe la presidente Tiziana Macrì a rinviare l’udienza del processo che mira a far luce su un presunto giro di corruzione per ottenere falsi diplomi
Una giornata di profonda disperazione per Vibo e per l’intera Calabria. Il decesso confermato questa mattina dai vertici dell'Asp ma il protocollo clinico prevede che trascorra un preciso lasso di tempo dall’assenza di segnali dal cervello prima di certificare la morte
Dopo 28 anni di attività e l’annuncio della chiusura del suo negozio spopolato dalla Zona a traffico limitato, l'esercente torna all’attacco: «Oggi terminavano gli effetti dell'ordinanza straordinaria ma non è cambiato nulla»
In un piccolo vicolo del centro storico veniva smerciata cocaina e marijuana. Un’attività di cessione di stupefacenti definita dal gip sistematica, collaudata e con un circuito più ampio sul quale continuare ad indagare. Ecco tutte le accuse
Il procuratore di Napoli, a Reggio Calabria, critica apertamente le scelte del Governo, denuncia i rischi di processi più lenti e rilancia l’impegno nelle scuole e nelle piazze come forma di resistenza civile
Il collaboratore Emanuele Mancuso: «All’epoca non mi importava niente ma tutti quei carabinieri in giro mettevano in pericolo le numerose piantagioni di marijuana». La «maniacalità» di Ascone con le telecamere e il rapporto con le cosche di Limbadi