Per il figlio del boss Diego Mancuso era stata chiesta la riforma della senza di primo grado

La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato l’assoluzione già pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di Domenico Mancuso, 41 anni, di Limbadi, alias The Red, figlio del boss Diego Mancuso, quest’ultimo scarcerato di recente dopo l’espiazione di una condanna definitiva. Domenico Mancuso era stato tratto in arresto nel 2014 con l’accusa di aver danneggiato i mezzi di proprietà di un imprenditore di Nicotera, Nicola Comerci, rivendicando l’attentato e ponendo in essere un estorsione aggravata dal metodo mafioso. Mancuso, difeso dagli avvocati Francesco Sabatino e Antonio Porcelli, era stato assolto dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza che è stata appellata dalla Dda. All’udienza odierna il procuratore generale ha invocato la riforma della sentenza chiedendo per Domenico Mancuso la condanna a 8 anni di reclusione e 9.000 euro di multa,r ichiesta disattesa dalla Corte che accogliendo i rilievi degli avvocati Porcelli e Sabatino, ha mandato assolto l’imputato. L’arresto di Domenico Mancuso avvenne il 6 febbraio 2014 sulla base delle dichiarazioni della testimone di giustizia Ewelina Pytlarz.