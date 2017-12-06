Tre gli indagati per i quali la Dda di Catanzaro ha già avanzato la richiesta di rinvio a giudizio

Sono stati acquisiti dal gup distrettuale di Catanzaro, Assunta Maiore, i videofilmati e le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza di una rivendita di pesce nel procedimento penale che vede indagati: Rosario Primo Mantino, 42 anni, di Vibo Marina; Francesco Fortuna, 23 anni, pure lui di Vibo Marina; Rosario Pompeo Tavella, 27 anni, di Vibo Marina. Per tutti, il pm della Dda di Catanzaro Annamaria Frustaci ha già avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nelle precedenti udienze per l’estorsione ai danni di alcuni pescatori di Vibo Marina.

Gli avvocati Sergio Rotundo e Giovanni Vecchio per Mantino, sempre l’avvocato Vecchio per Fortuna e Gaetano Scalamogna per Tavella hanno chiesto un termine a difesa per avere la possibilità di visionare i filmati. Il gup ha così rinviato l’udienza al 20 dicembre prossimo e, all’esito della visione dei filmati, gli imputati decideranno se chiedere di essere processati con rito abbreviato. Già ammesse quali parti civili l’associazione antiracket ed antiusura della provincia di Vibo Valentia, assistita dall’avvocato Giovanna Fronte, il Comune di Vibo, assistito dall’avvocato Maristella Paolì, e la Provincia assistita dall’avvocato Francesca Lo Bianco.

Secondo le indagini della Squadra Mobile di Vibo Valentia, con il coordinamento della Dda di Catanzaro, il 13 giugno 2015 due persone avrebbero partecipato – armate di bastoni – all’aggressione nei confronti di due pescatori. Le condotte di violenza e minaccia in danno delle persone offese (i fratelli Gambardella) sarebbero avvenute all’interno del porto di Vibo Marina al fine di costringerle, con metodo mafioso, a consegnare quantità di pescato – tonni da 30 chili.

In foto dall’alto in basso: Rosario Primo Mantino, Rosario Pompeo Tavella e Francesco Fortuna

ESCLUSIVO | La ‘ndrangheta a Vibo Marina nelle dichiarazioni inedite del pentito Raffaele Moscato

Estorsione e lesioni ad un pescatore, arrestato Rosario Mantino (FOTO)

Estorsione ad un pescatore di Vibo Marina: a Padova il secondo arresto della polizia

Estorsione e lesioni a pescatori di Vibo Marina, si costituisce un terzo responsabile (NOME/FOTO)