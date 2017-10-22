Tutti gli articoli di Cronaca
I carabinieri della Compagnia di Tropea hanno eseguito, nel fine settimana, una serie di controlli approfonditi, mediante anche la collaborazione della Compagnia di intervento operativo del 14° battaglione Carabinieri “Calabria” di stanza a Vibo Valentia, al fine di controllare il rispetto delle prescrizioni e delle norme della circolazione stradale.
In tale contesto, a Tropea, i militari della locale stazione e della Cio, hanno eseguito, con esito negativo, 2 perquisizioni domiciliari e 3 perquisizioni personali; venivano inoltre controllati 62 persone, 45 autoveicoli ed elevate 3 sanzioni per violazione del codice della strada.
A Nicotera, i carabinieri hanno tratto in arresto Giuseppe Muzzupappa, 76enne del posto (in foto), per evasione. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione.
Ancora, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà, nel corso di servizi di controllo alla viabilità, un 30enne di Ricadi, un 55enne di San Calogero ed un 35enne rumeno, tutti trovati in possesso di coltelli a serramanico del genere vietato a seguito di perquisizione.
