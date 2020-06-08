I carabinieri della Radiomobile di Serra San Bruno le hanno sorprese in un terreno vicino alla loro abitazione intente a parlare tra di loro

I carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, nel corso di un servizio di controllo a persone sottoposte a misura cautelare nel comune di Gerocarne, hanno sorpreso fuori dalla propria abitazione le sorelle Teresa e Viola Inzillo, di 57 e e 54 anni, già sottoposte agli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione “Black Widows”. I militari le hanno notate in un terreno, di proprietà di terze persone, sito di fronte alla loro casa, intente a dialogare tra di loro. Le due sorelle, quindi, sono state tratte in arresto per il reato di evasione e poste nuovamente ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.



