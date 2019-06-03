Imputato un 57enne di Coccorino arrestato nel novembre dello scorso anno dai carabinieri

Sentenza di assoluzione da parte del Tribunale monocratico di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Chiara Sapia, nei confronti di Raffaele Mileto, 57 anni, di Coccorino, frazione del comune di Joppolo. Arrestato nel novembre dello scorso anno dai carabinieri, gli veniva contestato il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Il pm aveva chiesto un anno di reclusione, mentre l’avvocato Francesco Rombolà invocando una recente pronuncia della Cassazione in tema di particolare tenuità del fatto, aveva invocato l’assoluzione. Tesi accolta dal giudice che ha mandato assolto l’imputato.