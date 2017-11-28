Il drammatico incidente lungo via Riviera Prangi. Sei ovini che attraversavano la strada falciati in pieno e uccisi dal veicolo guidato da un giovane

Momenti di paura per un giovane che, alla guida della sua auto, una Smart, ha travolto e ucciso sei pecore che si trovavano sulla carreggiata insieme al pastore.

L’incidente si è verificato pochi minuti fa in via Riviera Prangi a Pizzo. Miracolosamente illeso, il conducente della city car ha tentato di frenare ma non ha potuto evitare l’impatto. Sul posto i carabinieri della locale Stazione per i rilievi, la rimozione degli animali e la riapertura al transito del tratto stradale, momentaneamente chiuso. In corso di accertamento anche eventuali responsabilità sull’accaduto.