Il gip convalida l’arresto e si dichiara funzionalmente incompetente, attesa la contestazione dell’aggravante mafiosa. Ecco quello che è stato trovato nell’immobile nel quale sono stati scovati i due ricercati di Rinascita Scott. Non rinvenuta alcuna arma

Convalidato dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca Del Vecchio, l’arresto in flagranza di reato di Angela Cusa, 43 anni, di Conidoni di Briatico nel cui appartamento sono stati arrestati i latitanti Salvatore Morelli e Domenico Tomaino, entrambi di Vibo Valentia e ricercati dal maxiblitz di Rinascita Scott scattato il 19 dicembre 2019. Per Angela Cusa, quindi, affittuaria dal settembre scorso dell’appartamento di Conidoni (a pochi metri dalla propria abitazione) nel quale sono stati scovati i due ricercati, il gip ha confermato gli arresti domiciliari per il reato di favoreggiamento personale con l’aggravante di aver agevolato l’associazione mafiosa di Vibo Valentia alla quale sia Salvatore Morelli che Domenico Tomaino sono accusati di essere affiliati.



Il gip ha ritenuto sussistenti i «gravi indizi di colpevolezza» nei confronti di Angela Cusa nonostante nell’interrogatorio abbia affermato (è difesa dall’avvocato Giovanni Vecchio) di non essere mai stata a conoscenza che in tale immobile da lei preso in fitto si fossero rifugiati due latitanti. [Continua in basso]

I particolari dell’arresto dei latitanti

Il Vibonese.it è in grado di svelare diversi particolari sulla cattura dei due latitanti. Il blitz dei carabinieri a Conidoni di Briatico è scattato alle ore 21 del 14 dicembre scorso. Nell’appartamento i due latitanti avevano con sé dei cellulari sotto carica nella stanza da letto sita al primo piano dell’immobile. Nella stessa stanza è stato trovato anche un borsone con indumenti, segno che Morelli ed il cognato Tomaino non erano appena arrivati nella casa in questione ma si trovavano lì da tempo. L’immobile era stato sottoposto a recenti lavori di restauro, mentre al momento del blitz i militari dell’Arma hanno anche trovato alcune buste della spesa con alimenti freschi (carne e pesce) riconducibili ad un supermercato. Buste della spesa che si presume abbia portato Angela Cusa ai due latitanti. Nell’immobile non è stata rinvenuta nessuna arma, come invece erroneamente “ventilato” da qualcuno in questi giorni.

I domiciliari per la Cusa

Il gip ha infine concesso gli arresti domiciliari ad Angela Cusa, anziché il carcere, solamente per via della sua incensuratezza e per via del fatto che la stessa è madre di tre bambini ed è quindi da ritenersi escluso il pericolo di fuga. Restano tuttavia le esigenze cautelari e il pericolo di inquinamento probatorio. Gli investigatori, infatti, ad avviso del giudice ben potrebbero scoprire ulteriori elementi idonei a comprovare il reato di favoreggiamento. Prove che la Cusa, in assenza di una misura cautelare (gli arresti domiciliari in questo caso), ben potrebbe cancellare o occultare. [Continua in basso]

Il trasferimento degli atti alla Dda

Il giudice nel convalidare l’arresto si è quindi spogliata della competenza funzionale, essendo il reato di favoreggiamento aggravato dalle finalità mafiose. Gli atti sono stati quindi immediatamente restituiti dal gip, Francesca Del Vecchio ,alla Procura di Vibo affinchè li trasmetta alla Dda di Catanzaro stante la competenza funzionale del gip distrettuale. Salvatore Morelli e Domenico Tomaino sono comparsi ieri in video-collegamento con le rispettive casa circondariali nelle quali si trovano detenuti nel corso dell’udienza del maxiprocesso Rinascita Scott che si sta celebrando dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia nell’aula bunker di Lamezia Terme.

