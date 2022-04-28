Contestata l’accusa di tentato omicidio. Vittima un 35enne del luogo candidato alle ultime comunali

Resta agli arresti domiciliari Giovanni Salatino, 78 anni, di Polia, che venerdì della scorsa settimana ha accoltellato Francesco Penna, 35 anni, del luogo che era appena uscito dalla farmacia. Il gip ha infatti convalidato il fermo di indiziato di delitto dopo il ferimento a colpi di coltello. Tentato omicidio il reato contestato. Il ferito – Francesco Penna – è un allevatore del luogo che nel settembre scorso si era candidato a consigliere comunale nella lista guidata da Maria Umbro.



Dissidi per via dello sconfinamento di animali nei terreni vicini avrebbero inasprito gli animi tra Salatino e la vittima. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, Giovanni Salatino avrebbe aspettato Francesco Penna – che si trovava in compagnia della fidanzata – fuori dalla farmacia di Polia lungo via Provinciale. Uscito dal locale, il 78enne avrebbe sferrato una coltellata, colpendo il giovane al fianco destro. Una ferita profonda che avrebbe causato danni al fegato, mentre l’emorragia è stata fermata solo grazie alla tempestività del medico di base, Francesco Campisi, il quale con l’ausilio della farmacista è riuscito a bloccare la fuoriuscita di sangue. Il ferito è stato poi trasportato all’ospedale di Catanzaro e qui sottoposto a un delicato intervento chirurgico.