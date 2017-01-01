Nella notte di Capodanno una decina di case disabitate, situate nel centro storico del paese, sono state prese di mira da ignoti. Una è stata anche data alle fiamme. Indagano i carabinieri di Soriano

Festeggiamenti di Capodanno “sopra le righe” a Gerocarne, dove ignoti hanno preso di mira una decina di abitazioni disabitate poste nel centro storico bersagliandole a colpi d’arma da fuoco.

Il fatto è avvenuto proprio intorno alla mezzanotte quando, approfittando dell’esplosione dei tradizionali botti, soggetti non identificati hanno pensato bene di concentrare la loro attenzione sulle case non abitate esplodendogli contro all’impazzata numerosi colpi, distruggendone finestre, portoni e balconi e causando ingenti danni ancora da quantificare.

Una delle case oggetto del raid vandalico è stata data anche alle fiamme. Sull’episodio indagano i carabinieri della Stazione di Soriano.