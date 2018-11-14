Tutti gli articoli di Cronaca
Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia in via XXVIII Ottobre a Gerocarne. Le fiamme si sono sviluppate al primo piano di un edificio a tre piani fuori terra. In particolare, l’incendio ha interessato la cucina dell’appartamento. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero nelle altre stanze, limitando pertanto i danni al locale direttamente interessato. I danni sono ancora in corso di quantificazione.