Incidente stradale nel pomeriggio di oggi nel Vibonese. Il fatto è avvenuto lungo la strada provinciale n. 1, nel territorio comunale di Filadelfia, dove una Peugeot 207, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi più volte in un terreno. A prestare i primi soccorsi al conducente, rimasto incastrato all’interno della vettura, i vigili del fuoco del Distaccamento volontario di Filadelfia. Gli stessi, dopo aver messo in sicurezza la vettura, hanno provveduto ad estrarre il ferito dalle lamiere dell’auto utilizzando le attrezzature idrauliche di divaricazione e taglio. Il ferito è stato quindi stabilizzato sulla barella spinale e affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.