Un uomo di 86 anni, Francesco Taccone, già noto alle forze dell’ordine, ha accoltellato la figlia di 65 anni e la nuora di 42 anni ed è stato subito arrestato. Il fatto è successo a Francica, nel vibonese. I carabinieri, subito dopo avere immobilizzato l’uomo, hanno soccorso le due donne. La 65enne è ricoverata in gravi condizioni, con una ferita al polmone all’ospedale di Vibo Valentia, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferite più lievi sono state riportate dalla 42enne che è stata medicata e dimessa. All’origine dell’accoltellamento, secondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri della Compagnia di Vibo e di quelli di Francica, vi sarebbero state vecchie questioni familiari che si trascinavano da tempo. L’aggressione è avvenuta nella casa in cui si trovavano le due donne. La 65enne, residente a Milano, era a Francica in vacanza. L’accusa contestata a Francesco Taccone è quella di tentato omicidio. E’ stato posto agli arresti domiciliari.