I carabinieri trovano anche proiettili per mitragliatore e un pugnale. In carcere il padre di un giovane coinvolto in Rinascita-Scott

Alle prime ore dell’alba i militari della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia, con l’ausilio dello Squadrone Cacciatori e in stretta sinergia con la locale Procura, hanno dato avvio ad una vasta attività di controllo nel complesso abitativo popolare in una traversa di viale della Pace. Nel corso delle attività di perquisizione, in una cantina apparentemente abbandonata, dopo avere rimosso gli ostacoli fissi, su autorizzazione del magistrato di turno, è stato rinvenuto un fucile a pompa calibro 12, marca winchester, completo di munizionamento. I successivi accertamenti e le ulteriori perquisizioni estese sulla città hanno consentito di risalire alla persona che aveva la reale disponibilità dell’arma, Francesco Federici, 56 anni, padre di Luigi Federici, quest’ultimo già tratto in arresto nell’operazione Rinascita-Scott e ritenuto elemento del clan Pardea. Francesco Federici è stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco.



Nel corso della vasta operazione per la ricerca di armi illegalmente detenute, sono stati rinvenuti anche un nastro mitragliatore MG con 49 bossoli calibro 7.62, due proiettili cal. 7.62 completi di ogiva e un pugnale da guerra a doppia lama in dotazione alle truppe della seconda guerra mondiale. Per i possessori è scattata la denuncia.