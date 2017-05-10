Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Danni in corso di quantificazione in località Croce Nivera a Vibo Valentia per un furgone dato alle fiamme nel corso della notte. Il mezzo, in uso ad una ditta che si occupa della commercializzazione di materiale sanitari, si trovava parcheggiato sulla pubblica via. Per spegnere il rogo si sono portati sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale, mentre indagini sull’accaduto sono state avviate dalla polizia. Salgono a 30 gli incendi di mezzi ed auto a Vibo e provincia dall’inizio dell’anno.
Incendio nella notte all’Ard Discount di Vibo, ingenti i danni (VIDEO)
In fiamme nella notte l’auto di una casalinga a Vena Media
Due auto in fiamme a Vibo Marina ed un furgone incendiato a Mileto
Notte di fuoco a Pizzo, in fiamme l’auto di un pescatore
Due automobili in fiamme nella notte nel Vibonese
In fiamme pulmino a Santa Domenica di Ricadi, indagano i carabinieri
Ancora auto in fiamme nel Vibonese, a Vibo incendiate due vetture