Il mezzo appartiene ad una ditta attiva nel campo dei prodotti ortopedici. Danni in corso di quantificazione

Danni in corso di quantificazione in località Croce Nivera a Vibo Valentia per un furgone dato alle fiamme nel corso della notte. Il mezzo, in uso ad una ditta che si occupa della commercializzazione di materiale sanitari, si trovava parcheggiato sulla pubblica via. Per spegnere il rogo si sono portati sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale, mentre indagini sull’accaduto sono state avviate dalla polizia. Salgono a 30 gli incendi di mezzi ed auto a Vibo e provincia dall’inizio dell’anno.

