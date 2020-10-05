Sono in totale 26, di cui 16 raggiunti da misura cautelare. L’inchiesta coordinata dalla Procura di Vibo e condotta sul campo dai carabinieri

Ecco tutti gli indagati: Gerardo Accorinti, 36 anni, di Tropea (domiciliari); Salvatore Albanese, 55 anni, di Tropea; Vincenzo Albanese, 26 anni (domiciliari); Simona Artesi, 42 anni, di Ricadi (obbligo dimora comune di residenza); Francesco Campennì, 46 anni, di Nicotera (domiciliari); Francesco Carone, 41 anni, di Tropea (domiciliari); Salvatore Carone, 40 anni, di Tropea (domiciliari); Francesco Cortese, 49 anni, di Tropea (domiciliari); Francesco De Benedetto, 35 anni, di Tropea (domiciliari); Giovanni Di Bartolo, 22 anni, di Rosarno (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria); Salvatore Direnzo, 68 anni, di Mileto; Daniela La Rosa, 38 anni, di Tropea; Aldo Mangialavori, 42 anni, di Rombiolo (carcere); Francesco Mazzitelli, 39 anni, di San Calogero (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria); Anna Maria Paparatto, 21 anni, di Ricadi (oblbigo di dimora nel comune di residenza); Antonio Paparatto, 49 anni, di Ricadi (carcere); Carmelo Piserà, 41 anni, di Filandari; Francesco Pititto, 51 anni, di Rosarno (domiciliari); Gabriele Prestia, 43 anni, di Vibo Marina; Filippo Saragò, 38 anni, di Tropea (domiciliari); Francesco Saragò, 35 anni, di Tropea; Romanina Scordamaglia, 55 anni, di Lampazzone, frazione di Ricadi (domiciliari); Gaetano Stilo, 48 anni, residente a Cormano (Mi); Francesco Vallone, 23 anni, di Zungri; Pierino Vallone, 54 anni, di Zungri; Silvana Zaccaro, 55 anni, di Tropea.



