L’effrazione è stata scoperta questa mattina dal personale scolastico. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. Vandalizzati i locali

Effrazione con furto la notte scorsa al Liceo scientifico Nicolò Machiavelli di Soriano. Ignoti, forzando la porta d’ingresso dell’istituto, si sono introdotti nei locali scolastici e in particolare nel laboratorio d’informatica, riuscendo a manomettere il portone blindato con un piede di porco. Da una prima ricognizione sui proventi del furto, scoperto questa mattina dal personale scolastico all’opera in vista della ripresa delle lezioni, i ladri avrebbero prelevato diversi pc, tablet e altro materiale informatico, nonché un microscopio. I malviventi non si sono limitati al furto ma hanno anche approfittato per vandalizzare i locali scolastici, danneggiando porte, finestre, arredi e altra strumentazione in dotazione alla scuola. Sul posto, unitamente alla dirigente scolastica e al sindaco, si sono portati i carabinieri della locale Stazione guidata dal maresciallo Barbaro Sciacca, che hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire ai responsabili. Ritrovato sul davanzale di una finestra l’utensile utilizzato per forzare le porte e accedere ai locali.