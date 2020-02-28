L’uomo è stato sorpreso in un’area boscata ricadente nel territorio di Arena mentre stava tagliando un faggio

Personale del Nucleo carabinieri tutela biodiversità di Mongiana, dipendente dal Reparto Carabinieri Biodiversità – durante un servizio di controllo del territorio nei boschi delle Serre vibonesi, in un’area boscata ricadente nella Riserva Naturale Statale “Marchesale” in agro del comune di Arena, località “via Grande-Spirricaso” – ha sorpreso, in flagranza di reato, M. F., 63 anni di Fabrizia, con precedenti penali per lo stesso reato, mentre stava tagliando e depezzando una pianta di faggio per ricavarne legna da ardere.



I militari, sentito il pm di turno, hanno proceduto a denunciare l’uomo all’autorità giudiziaria di Vibo Valentia e al sequestro della motosega adoperata per il taglio. I reati contestati sono il tentato furto aggravato di legna, danneggiamento del bosco e violazione alla normativa paesaggistico-ambientale. La legna tagliata oggetto del reato è stata presa in consegna dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana, che è l’Ente gestore della Riserva “Marchesale”.



Rimane elevata la soglia di attenzione dei Carabinieri Forestali sulla tutela del territorio e dell’ambiente, anche grazie alla collaborazione dei cittadini, che possono segnalare presunti illeciti al numero di emergenza ambientale 1515.