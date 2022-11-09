Sentenza del Tribunale di Vibo che ha accolto le argomentazioni della difesa. Resta detenuto per altre vicende legate al narcotraffico

Il Tribunale di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Rosa Maria Luppino, ha assolto Domenico Franzè, 58 anni, originario di Cessaniti, ma residente a Briatico, dall’accusa di furto aggravato. L’ufficio di Procura aveva chiesto la condanna ad un anno e 300 euro di multa, ma in Tribunale è prevalsa la linea difensiva rappresentata dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Marianna Zampogna. Secondo l’accusa, Domenico Franzè il 28 gennaio 2013 si sarebbe recato in località Armo – in agro del comune di Filandari – introducendosi nella cava di estrazione inerti di proprietà della ditta “Mazzei spa” per prelevare mediante una pala meccanica due metri cubi di materiale da cumulo poi caricato su un autocarro. L’accusa non ha però retto al vaglio del giudice. Domenico Franzè – volto noto alle cronache – resta in semilibertà per altre sentenze scaturite dalle operazioni della Dda denominate Skoder ed Omnia contro il narcotraffico gestito dai clan cosentini.

LEGGI ANCHE: Traffico di droga e armi: pena rideterminata per 55enne di Briatico