Il felino era finito all’interno della cavità profonda circa sei metri attirando con il suo miagolare il proprietario del terreno

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti, nel pomeriggio di oggi 23 ottobre, nella frazione Brattirò di Drapia per il recupero di un gattino caduto all’interno di un pozzo. Il felino, con il suo miagolare, ha attirato l’attenzione del proprietario del terreno il quale ha immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Prontamente intervenuti dal distaccamento di Ricadi, con l’ausilio di una scala a ganci, i Vigili del Fuoco si sono calati all’interno del pozzo, fortunatamente asciutto e profondo circa 6 metri, recuperando il gatto e consegnandolo alla proprietaria.