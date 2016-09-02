La vicenda di Nicotera ha alimentato un dibattito irriguardoso del dramma che la famiglia sta vivendo, ha spiegato Vincenza Pirelli chiedendo «rispetto per i miei figli»

«Visto il clamore suscitato dalla vicenda, dalle notizie che appaiono giornalmente sui mass-media ed ancora su diversi social network da parte di addetti ai lavori e non, chiedo che vi sia un silenzio stampa sulla vicenda che ha visto coinvolti i miei figli».

A lanciare l’appello è Vincenza Pirelli madre di Marisa e Demetrio Putortì, i fratelli coinvolti nell’episodio di violenza che nei giorni scorsi si è verificato a Nicotera, allorquando il giovane, 25enne, ha esploso colpi di fucile all’indirizzo della sorella 21enne.

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«La mia famiglia – comunica ora la madre – sta attraversando un dramma senza eguali e non ha bisogno di ulteriore pubblicità da parte di chicchessia sia sugli organi di stampa che sui social network da parte di chi lucra sulle disgrazie altrui non riuscendo a capire il dramma che si sta vivendo».

E, ancora, Vincenza Pirelli chiede «silenzio per rispetto al lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, che stanno ancora lavorando sulla vicenda. Vi chiedo rispetto e silenzio per i miei figli, perché su di un dramma familiare, di un’intera famiglia che ha sempre vissuto di lavoro onesto, nessuno può e deve lucrare».

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Ciò che ha indignato in particolar modo la madre dei due giovani protagonisti di questa brutta vicenda è «l’utilizzo di frasi o espressioni irriguardose nei confronti sia del ragazzo che della ragazza». Circostanze che se si dovessero ripetere, la famiglia non esiterà a «denunciare sporgendo querela».

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