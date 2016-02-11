Il fatto oggi pomeriggio ad Arena. Le donne accusate dei reati di violenza, minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, sequestro di persona e danneggiamento.

Questo pomeriggio intorno alle 14.30, i carabinieri della Stazione di Arena, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, tre cittadine nigeriane domiciliate ad Arena perché responsabili dei reati di violenza e minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, sequestro di persona e danneggiamento.

Le stesse, secondo quanto ricostruito dai militari, in seguito al «legittimo diniego» del “pocket money” per l’acquisto di generi alimentari da parte del personale dell’associazione “Cooperazione Sud per l’Europa”, hanno bloccato l’ingresso della biblioteca comunale di Arena, trattenendo all’interno gli operatori e causando il danneggiamento dei vetri dello stesso portone d’ingresso.

Una volta sopraggiunti sul posto i carabinieri, le tre donne nigeriane: Elisabeth Obey, 22 anni; Linda Bello, 29 anni e Julet Johnson, 25 anni, si opponevano all’intervento del personale del Comune e dei militari dell’Arma utilizzando ombrelli come bastoni.

Una volta arrestate le tre cittadine nigeriani sono state trasferite presso il proprio domicilio a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nessuno dei presenti è comunque rimasto ferito.