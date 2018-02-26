Oltre 50 tra allievi e docenti del liceo scientifico tropeano hanno avuto modo di osservare da vicino il lavoro di giornalisti e personale tecnico quotidianamente impegnati sul fronte dell’informazione in Calabria

Gradita visita negli studi del network LaC, sede degli studi di LaC Tv e delle redazioni dei siti web lacnews24.it e ilvibonese.it, da parte di oltre 50 tra studenti, docenti e accompagnatori del Liceo scientifico dell’Istituto d’istruzione superiore “P. Galluppi” di Tropea, giunti in mattinata per conoscere da vicino e toccare con mano il lavoro di giornalisti e personale tecnico, quotidianamente impegnati sul fronte dell’informazione in Calabria.

La visita arriva all’indomani della conclusione del Campus della legalità “Prometeo”, tenutosi nell’istituto superiore tropeano dal 20 al 25 febbraio scorsi. Quindi il passaggio a LaC proprio a culmine del progetto formativo curato dal professor Angelo Stumpo, che ha accompagnato gli studenti insieme nella sede operativa del network.

Qui gli allievi sono stati accolti dal direttore della testata giornalistica televisiva Cristina Iannuzzi e dal condirettore Pietro Comito, dal direttore de Il Vibonese Stefano Mandarano, dal vice direttore di LaC News24 e Il Vibonese, Enrico De Girolamo, e dal direttore di rete, Franco Cilurzo, i quali, con il supporto del personale tecnico, hanno esposto i processi decisionali e produttivi che guidano la quotidiana realizzazione di un prodotto informativo multimediale che si declina su vari mezzi. Tv, web e social network in primis.