L’annuncio del magistrato nel corso di un incontro con gli studenti dell’Istituto comprensivo di Fabrizia

L’annuncio è di quelli che lasciano il segno. Anche perché arriva direttamente dal procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro Nicola Gratteri. Il magistrato ieri era a Mongiana per un incontro con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Fabrizia, tenutosi nel Museo delle Reali Ferriere Borboniche e Fabbrica d’Armi. Al centro del dibattito il libro scritto a quattro mani da con Antonio Nicaso “L’inganno della mafia, quando i criminali diventano eroi”.

Ad un certo punto della discussione, ha scandito: «Nel 2018 faremo cose importanti che riguardano anche la Provincia di Vibo Valentia», lasciando intendere che in pentola ci sono delle inchieste che nel prossimo anno, ormai alle porte, interesseranno la provincia vibonese. Dopo questa affermazione è tornato alla scaletta parlando di lotta alla criminalità organizzata che, a suo dire, deve partire dalla scuola e, quindi, dalla cultura.